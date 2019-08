المتوسط

أعلن رئيس وحدة الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، نقيب حسني أبوعيانة، أن الفريق الطبي التابع للجنة الدولية للإغاثة في ليبيا، يواصل مهامه الاعتيادية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أبو عيانة أن الفريق باشر اليوم الأحد تقديم الخدمات الطبية للمهاجرين من نزلاء الجهاز، حيث تم الكشف على عدد من النزلاء وتم تقديم الأدوية والرعاية الصحية اللازمة لهم.

The post فريق الإغاثة الدولية يباشر تقديم الخدمات الطبية للمهاجرين في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية