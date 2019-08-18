ملفات أمنية وسياسية تجمع باشاغا بنورلاند

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأحد، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلديين.

وقالت “داخلية الوفاق” في بيان، إن مباحثات باشاغا ونورلاند تناولت المجالات الأمنية والتعاون مع المؤسسات الأمنية الأميركية المختصة في مجالات المعلوماتية والجنائية، سواء كان منها مختصاً بمكافحة الإرهاب والمخدرات وإنفاذ القانون.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء تطرق بشكل مطوّل إلى الجانب السياسي، وناقش الجانبان الأوضاع الأمنية والسياسية جراء الاشتباكات المسلحة في طرابلس.

وكان السفير الأميركي أعلن السبت أنه أجرى لقاءات مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، إضافة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.

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