استمرار تعبئة المسار الأوسط لتغذية مدن الجبل الغربي بالمياه

المتوسط

أكدت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونه سهل الجفاره الاستمرار في أعمال تعبئة المسار الأوسط لتغذية مدن بن وليد وترهونة وسوق الخميس والهيره وصولا إلى جميع مدن الجبل.

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، ناشدت غرفة التحكم جميع المدن والمشاريع الزراعية بالتعاون مع الجهاز لإبقاء الصمامات مغلقة لإتمام أعمال التعبئة بنجاح ومن ثم تزويد الجميع بالمياه حتي لا يتعذر استكمال الاعمال التشغيلية والتأخر في وصول المياه .

وثمّنت الغرفة جهود كل المهندسين والفنيين والتقنيين بالفرق الفنية وغرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونه سهل الجفاره وتفانيهم في عملهم من أجل الاستمرار في ضخ المياه ووصولها لكافة المدن.

كما تقدمت بالشكر لشركة الكهرباء على تعاونهم وجهودهم المتواصلة من أجل تأمين التيار الكهربائي إلى حقول المياه، مشيدةً بتعاون الحكماء والأعيان بالمنطقة الجنوبية لحل أزمة الكهرباء والوصول الى اتفاق بتزويد المدن والمناطق الجنوبية والوسطى بشكل عادل ومرضي للجميع.

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