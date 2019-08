المتوسط

انقطعت منذ يوم أمس السبت خدمات الاتصالات لشبكة شركة «المدار الجديد» عن مدينة جالو وأجخرة بمنطقة الواحات.

وأوضح مهندس بشركة «هاتف ليبيا» ببني وليد، اليوم الأحد، أن انقطاع خدمات الاتصالات المقدمة من شركة «المدار الجديد» ناتج عن «خلل فني بمقسم هاتف ليبيا ببريد جالو».

وأضاف أن الفنيين والمهندسين بشركة «هاتف ليبيا» يعملون على إصلاح العطل منذ صباح اليوم الأحد.

