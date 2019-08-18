بلدي مصراته من تواصلوا مع ترهونة لايمثلون سوى أنفسهم

قال المجلس البلدي لمصراتة إنه لم يكلف أيا من أعضائه بأي خطوة تتعلق بالتواصل مع ترهونة

وأوضح في بيان صادر عنه اليوم الاحد أنه غير مسؤول عن أي تصرفات فردية لا تكون في إطار العمل المنظم والتنسيق المسبق مع المعنيين بالوطن والمدينة.

وجدد بلدي مصراتة مؤازرته لقوات عملية بركان الغضب في ردع ما وصفه بالمعتدي الذي آثر صوت الرصاص على الحوار والسلام، وفق البيان.

وقال المجلس البلدي إنه يسعي إلى مبدأ المصالحة، لكن عبر قنواته، ووفق أصول ومعايير تخدم مصلحة المواطن وفق البيان.

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