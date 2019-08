المتوسط

قال مصدر ملاحي إن ناقلة نفط دخلت صباح اليوم الأحد، إلى ميناء البريقة لتشحن 600 ألف برميل من النفط الخام، موضحا أن الناقلة ذاتها ستشحن نفس الكمية غدا من ميناء الزويتينة النفطي على أن يتم تسفيرها يوم الأربعاء وعلى متنها 1.2 مليون برميل من النفط الخام.

وتشهد الموانئ النفطية في منطقة الهلال الأحمر على حركة نشطة دائمة على صعيد تصدير النفط الخام لإيطاليا، من بينها شحنة سابقة في أواخر شهر يوليو الماضي، تمت عن طريق ميناء الزويتينة بكمية قدرها 600 ألف برميل يوميا.

The post ليبيا تستعد لتصدير أكثر من 1.2 مليون برميل نفط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية