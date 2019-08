للحصول على منحة أرباب الأسر.. ازدحام بمركز مبيعات شركة ليبيانا

المتوسط

شهد مركز مبيعات شركة «ليبيانا» لخدمات الهاتف المحمول بمدينة طبرق ازدحامًا شديدًا من قبل المواطنين الراغبين في توثيق أرقام هواتفهم الخاصة وربطها بالرقم الوطني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على منحة أرباب الأسر للعام 2019 بناء على ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

وزار رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مركز المبيعات للاطلاع على سير العمل داخل المركز وطلب من مديرية الأمن تكليف قوة أمنية لتأمين المركز وحماية الموظفين وتنظيم المواطنين.

وكان مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قد أعلن قبل عطلة عيد الأضحى أن موعد صرف منحة أرباب الأسر للعام 2019 سيكون يوم 20 أغسطس الجاري، داعيا المواطنين إلى ضرورة ربط أرقام الهواتف بالأرقام الوطنية كي يتمكنوا من الحصول على المنحة.

