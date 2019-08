المتوسط

قام صباح اليوم الأحد مساعد المدير للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد رمضان برباش بتنفيذ خطة تأمين سير امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة من خلال [6] لجان موزعة علي بلدية طرابلس الكبري والتي تضم 《 لجنة سوق الجمعة، لجنة الهضبة الخضراء، لجنة ابوسليم، لجنة غوط الشعال، لجنة طرابلس المركز، لجنة جامعة طرابلس》.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن العملية التأمينية بدأت منذ الساعة السابعة صباحا واستمرت حتي انتهاء الفترة الثانية للامتحانات علي تمام الساعة الثالثة ظهرا.

وشارك في التأمين العديد من الجهات الأمنية منها مديرية أمن طرابلس جهاز المباحث العامة، الإدارة العامة للدعم المركزي، الأمن الداخلي، الاستخبارات، جهاز المخابرات الليبية، جهاز الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني طرابلس، وسيستمر التأمين حتي نهاية الإمتحانات، حسب تأكيد الوزارة.

The post داخلية الوفاق تبدأ تنفيذ خطة تأمين الامتحانات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية