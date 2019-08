التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، اليوم الأحد، مع مدير الشركة الليبية القابضة محمد أبوالقاسم.

وبحث اللقاء إمكانية إسهام الشركة في حل مشكلة تذبذب التيار الكهربائي على مختلف مناطق البلاد.

وعبرت الشركة الليبية القابضة عن استعدادها الإسهام في تنفيذ المشاريع التي تسهم في دعم الشبكة العامة للكهرباء، في حال تكليفها من المجلس الرئاسي أو الشركة العامة للكهرباء.

