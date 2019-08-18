مجلس مشايخ ترهونة يتهم هذه الجهات بإبادة وقتل وتهجير أهالي مرزق

طالب مجلس مشايخ ترهونة، القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة القيام بمهامها الوطنية والتاريخية المتعلقة بحماية أهالي الجنوب والسيطرة الكاملة على حدود البلاد.

وأكد المجلس في بيان أصدره ونشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على متابعته بحرص وقلق شديدين ما يتعرض له أهالي مرزق من إبادة وقتل وتهجير من قبل المرتزقة التشاديين والخارجين عن القانون بدعم من ما وصفها بـ”حكومة الصخيرات والمشروع القطري التركي”، محملا في الوقت ذاته المجتمع الدولي الداعم لحكومة الصخيرات مسؤولية ما يتعرض له الأهالي في مرزق، بحسب تعبيره.

وقال المجلس، إنه باعتباره الراعي الرسمي للقاء الوطني العام للقبائل والمدن الليبية المزمع عقده خلال الفترة القادمة، فإنه سيلاحق شعبياً وقانونياً كل من كان وراء الهجوم على مدينة مرزق من أفراد وجهات محلية ودولية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا