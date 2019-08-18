عودة العمل بمصنع الاتحاد للأسمنت في زليتن

العنوان_زليتن

استأنف مصنع الإتحاد للأسمنت بمدينة زليتن العمل مجدداً، اليوم الأحد ، بعد توقفه لمدة أسبوعين على الأقل.

وقال أحد المشغلين بالمصنع – أحمد عاشور – في تصريح خاص لـ”صدى الاقتصادية”، إن المصنع عاد للعمل بعد استقرار الشبكة العامة للكهرباء والذي كان يؤثر سلبا على أداء مصنع الأسمنت.

وبحسب عاشور فإن القدرة الإنتاجية للمصنع بلغت حتى الآن 160 سيارة فيما يتوقع ارتفاع الرقم ليصل إلى 240 الآيام المقبلة.

وتوقف المصنع عن العمل منذ 17 يومآ تقريباً بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء والذي أثر على عمليات التشغيل داخل المصنع.

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