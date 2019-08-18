إنقاذ 278 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل طرابلس

العنوان_طرابلس أعلنت القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق إنقاذ 278 مهاجر غير شرعي كانوا على متن 4 قوارب مطاطية قبالة السواحل الليبية شمالي العاصمة طرابلس. بحرية الوفاق أوضحت في بيان نشره مكتب الاعلام والثقافة البحرية عن تمكن دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، طرابلس والغربي) الثلاثاء 13 أغسطس من إنقاذ 4 قوارب مطاطية على …
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صحيفة العنوان الليبية
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