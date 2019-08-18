جهاز مكافحة الظواهر السلبية يطلق حملة أمنية في بنغازي

العنوان_بنغازي

باشر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، برئاسة النقيب فرج قعيم العبدلي، صباح اليوم الأحد، في تنفيذ حملة أمنية موسعة بمدينة بنغازي؛ تستهدف السيارات المعتمة، التي لا تحمل لوحات معدنية.

وانتشرت الدوريات التابعة لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مفترقات الطرق وعدة مناطق، لضبط المخالفين، وحفظ الأمن في مدينة بنغازي.

وأعلن رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، فرج أقعيم العبدلي، في تسجيل مصور جرى تداوله على «فيسبوك» قبل أيام عن تنظيم حملة أمنية موسعة في بنغازي؛ تستهدف السيارات المعتمة، التي لا تحمل لوحات معدنية «بعد تعرض مدينة بنغازي إلى خروقات أمنية عديدة، وعمليات إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والنظام داخل المدينة».

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