ابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للناطق باسم القوات المسلحة اللواء احمد المسماري

اللواء أحمد المسماري:
– تنظيم داعش متحالف مع القوة الثالثة لتأمين الجنوب التابعة للرئاسي
– قوات الجيش الوطني تخوض حربا للقضاء على رؤوس الإرهاب في طرابلس
– اقتحام طرابلس لن يكون بالسلاح لأن أغلب رؤوس الجماعات المسلحة تم القضاء عليها
– الحرب في طرابلس غير تقليدية فهي بين جيش نظامي ومليشيات إرهابية
– الجيش ينفذ ضربات جوية ناجحة في طرابلس للحد من القدرة القتالية للمجموعات المسلحة
– الضربات الجوية مبنية على معلومات دقيقة وغرفة العمليات هي التي تصدر أوامر التنفيذ
– الجيش الوطني استهدف أمس مهبطا خاصا بالتدريب للكلية الجوية في مصراتة
– الضربة الجوية أمس كانت استراتيجية اشتركت فيها عدة غرف عمليات
– على أهالي مصراتة ألا يستمعوا إلى تصريحات الغرياني وباشاغا
– استهدفنا الكلية الجوية في مصراتة لأنها تحولت إلى قاعدة تركية
– هناك منشآت جديدة داخل الكلية الجوية بمصراتة لتحويلها إلى قاعدة تركية
– الكلية الجوية أصبحت تشكل خطرا على الجيش الوطني وليبيا
-استهداف القاعدة بمصراتة كان ضربة استباقية لضمان عدم استخدامها ضد الجيش
– الضربة الجوية لا تستهدف أهالي مصراتة ولا أي قبيلة أو جهة محددة بل هي عملية عسكرية بحتة
– أفراد الجيش الوطني ليبيون لا يبحثون إلا عن مصلحة الوطن وتحقيق الاستقرار والأمن
– كادت مصراتة العريقة أن تتحول إلى قاعدة تركية وضربات الجيش الوطني لا تستهدف المدنيين
– الجيش الوطني يقود معركة باسم الشعب الليبي ضد الإرهاب.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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