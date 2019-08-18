ابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للناطق باسم القوات المسلحة اللواء احمد المسماري

اللواء أحمد المسماري:

– تنظيم داعش متحالف مع القوة الثالثة لتأمين الجنوب التابعة للرئاسي

– قوات الجيش الوطني تخوض حربا للقضاء على رؤوس الإرهاب في طرابلس

– اقتحام طرابلس لن يكون بالسلاح لأن أغلب رؤوس الجماعات المسلحة تم القضاء عليها

– الحرب في طرابلس غير تقليدية فهي بين جيش نظامي ومليشيات إرهابية

– الجيش ينفذ ضربات جوية ناجحة في طرابلس للحد من القدرة القتالية للمجموعات المسلحة

– الضربات الجوية مبنية على معلومات دقيقة وغرفة العمليات هي التي تصدر أوامر التنفيذ

– الجيش الوطني استهدف أمس مهبطا خاصا بالتدريب للكلية الجوية في مصراتة

– الضربة الجوية أمس كانت استراتيجية اشتركت فيها عدة غرف عمليات

– على أهالي مصراتة ألا يستمعوا إلى تصريحات الغرياني وباشاغا

– استهدفنا الكلية الجوية في مصراتة لأنها تحولت إلى قاعدة تركية

– هناك منشآت جديدة داخل الكلية الجوية بمصراتة لتحويلها إلى قاعدة تركية

– الكلية الجوية أصبحت تشكل خطرا على الجيش الوطني وليبيا

-استهداف القاعدة بمصراتة كان ضربة استباقية لضمان عدم استخدامها ضد الجيش

– الضربة الجوية لا تستهدف أهالي مصراتة ولا أي قبيلة أو جهة محددة بل هي عملية عسكرية بحتة

– أفراد الجيش الوطني ليبيون لا يبحثون إلا عن مصلحة الوطن وتحقيق الاستقرار والأمن

– كادت مصراتة العريقة أن تتحول إلى قاعدة تركية وضربات الجيش الوطني لا تستهدف المدنيين

– الجيش الوطني يقود معركة باسم الشعب الليبي ضد الإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية