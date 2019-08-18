غرفة عمليات الكرامة : سيتم القضاء على العصابات التي تسميها زورا وبهتانًا “حكومة العملاء” قوة تحرير الجنوب

بنغازي 18 أغسطس 2019 (وال)- أصدر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بيانًا سرد فيه ما يدور من أحداث في مدينة مرزق.

ووصف المركز الإعلامي لعمليات الكرامة في البيان له اليوم الأحد، ماتقوم به عصابات المرتزقة التابعة للمعارضة التشادية المدعومة من تنظيم الإخوان الإرهابي المتستر بحكومة الوفاق غير الشرعية من تهجير لأهالي مرزق وحرق منازلهم بالتطهير العرقي .

وأوضح بيان المركز أن المجلس الرئاسي غير الدستوري لا تهمه ليبيا ويسعى لتقسيمها وضرب نسيجها الاجتماعي، ووحدتها الوطنية لأجندات خارجية تركية وقطرية يجعلنا نضع ذلك أمام كل ليبي لازالت على عينيه غمامة أن المعركة الحقيقية بين الوطنيين الشرفاء واعداءه الذين نهبوا خيراته ويسعون لتدميره .

وقال المركز أن الجنوب الليبي هو منبع الثروات والدخل القومي للبلاد ولكل الليبيين، والتفريط فيه يعني التفريط في قطعة من جسد الوطن، ويعني العوز والفقر والجوع والتفريط في السيادة، التي حققها الأجداد.

وأكد المركز، على ضرورة القضاء على هذه العصابات التي تسميها زورا وبهتانًا حكومة العملاء قوة تحرير الجنوب.

نوه البيان، إلى أن القوات المسلحة وكل شرفاء الوطن وأهله سيعيدون أهالي مرزق إلى مدينتهم ويحققون سيادة واستقرار الوطن وسيتم القضاء على الإرهاب والعصابات الإجرامية وكل الخونة. (وال- بنغازي) ع ط/ ع ع

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