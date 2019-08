أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يستخدمون عائدات النفط الليبي لتمويل الميليشيات.

وقال امغيب قال في تدوينة له ، إن “السراج والكبير و صنع الله يدعمون المرتزقة والمعارضة التشادية لاحتلال الجنوب وتقتيل المواطنين الأبرياء الآمنين الآن في مدينة مرزق”.

