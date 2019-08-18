شركة برقة : الانتهاء من أعمال صيانة الهبوط في الطريق الدائري الثالث “الطريق السريع” اليومين القادمين

بنغازي 18 أغسطس 2019 (وال) – أكد المكتب الإعلامي في شركة برقة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري، المكلفة من قبل بلدية بنغازي، أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال صيانة الهبوط في الطريق الدائري الثالث “الطريق السريع تحت جسر معهد الهندسة التطبيقية ” خلال اليومين القادمين .

وقال مدير المكتب الإعلامي في شركة برقة، إبراهيم أمجاور إنه تم اكتشاف كسر في أنبوب مياه شرب عمومي قطر 200مم، والذي كان من بين احتمالات تسرب المياه الذي تسبب في الهبوط ، وبتحليل المياه الناتجة عن الكسر ومقارنتها مع نتائج تحليل المياه في الحفرة تحت الجسر تبين أن لا علاقة بينهما، مشيراً بأنه قد تم إصلاح الكسر في الأنبوب بتغيير الجزء المكسور .

وأشار إلى أنه كان من الضروري الحفر على عمق 4 أمتار حتى وصلنا لأنبوب الصرف الصحي الرئيسي وقطره 1040 مم والذي كان من بين احتمالات أسباب الهبوط، إذ كان من المتوقع أن يكون مكسوراً أو به تسريب ولكنه كان سليماً .

وأضاف امجاور: “الرأي الفني الذي اقتنع به المهندس الاستشاري المكلف من البلدية هو أن التسريب الذي أدى إلى الهبوط في الطريق ناتج عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وهو أمر شائع في المناطق المحيطة بالمكان مثل “الدقادوستا، وطابلينو، وشارع دبي، والبيبسي ” .

وبيّن مدير المكتب الإعلامي في الشركة أن أعمال الصيانة تركزت على نوعية المواد التي يتم بها الردم، وكمياتها لضمان تماسك الردم تحت موقع الهبوط لضمان ثبات الأسفلت، حيث جرت أعمال الردم باستخدام “طبقات اسكندينا” ودمكها وطبقات من المرش بمختلف الأحجام ورمل ثم الدمك، يتلوا ذلك فرش الطبقات التأسيسة للأسفلت ثم فرش الأسفلت بحسب مواصفات مطلوبة ومحددة من طرف استشاري البلدية.

وفي وقت سابق، نشرت بلدية بنغازي، تنويهاً بإغلاق جزئي للطريق الدائري الثالث “الطريق السريع” من تقاطعه مع طريق العروبة “طريق طرابلس” وحتى شارع الأندلس “جسر معهد الهندسة التطبيقية” وذلك لغرض صيانة الهبوط في الطريق تحت الجسر. (وال – بنغازي) ف ع /ع ع

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