المسماري : الجيش الليبي سيدخل الى طرابلس بهذه الطريقة

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن اقتحام طرابلس سيكون سيرًا على الأقدام وبالسلم، وليس بقوة السلاح لأن قيادات المليشيات تمكنت من الهرب إلى خارج البلاد ومدينة مصراتة .

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي انتهى قبل قليل أن استهداف مواقع عسكرية في مصراتة الليلة البارحة كان خيارا استراتيجيا،استهدف تدمير قاعدة تركية قيد الانشاء في مصراته.

وأكد المسماري أن على أهل مصراتة أن يستمعوا للحق وليس للغرياني وباشاغا والسويحلي،مشيرا الى أن الجيش الليبي لايستهدف أي مدينة أوقبيلة إنما يستهدف الفوضى والميليشيات أين ماوجدوا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا