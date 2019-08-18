المسماري : اقتحام طرابلس سيكون سيرًا على الأقدام وليس بقوة السلاح

بنغازي 18 أغسطس 2019 (وال) – قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري إن مدينة مرزق تشهد اليوم الأحد اشتباكات طاحنة بين القوات المسلحة وتنظيم داعش والعصابات التشادية المتحالفة مع مايسمي المجلس الرئاسي .

وأوضح المسماري – خلال المؤتمر الصحفي الاستثنائي بمدينة بنغازي – أن خير دليل على انضمام عناصر “داعش” الإرهابي للاشتباكات في مرزق هو تفجير شخص لنفسه عند محاصرته من قبل القوات المسلحة والشباب المساند هناك .

ونوه إلى أن القوات المسلحة قادرة على التعامل مع كافة التشكيلات الإرهابية المسلحة في كافة أرجاء البلاد .

وعن طرابلس، قال المسماري إن الوضع الميداني هناك ممتاز، لافتًا إلى أن القوات المسلحة تقوم بعمل جبار وهي في تقدم كل يوم نحو قلب العاصمة .

وأشار إلى أن القوات المسلحة تتقدم في محور جنوب طرابلس، وشرق غريان ومنطقة العزيزية .

ونوه إلى قدرة القوات المسلحة العالية في إدارة المعارك، مثنيًا على جهود كافة غرف العمليات والجنود في قيادات المعارك .

وكشف أن اقتحام طرابلس سيكون سيرًا على الأقدام وبالسلم، وليس بقوة السلاح لإن قيادات المليشيات تمكنت من الهرب إلى خارج البلاد ومدينة مصراتة . (وال – بنغازي) ع ع

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