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«تعليم الوفاق» تبحث ملف آليات الإجراءات التنظيمية لاستلام وتوزيع الأسئلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

ناقش وكيل وزارة التعليم لحكومة الوفاق الوطني، لشؤون الهيئات والمراكز آليات الإجراءات التنظيمية لاستلام وتوزيع الأسئلة في اجتماع اللجنة المركزية لجامعة طرابلس.

وقام بمناقشتها وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز الدكتور محمد أبوبكر في اجتماع جمعه برئيس اللجنة المركزية لجامعة طرابلس الدكتور نبيل النطاح ومراقبي التعليم بمنطقة طرابلس الكبري، يوم أمس السبت الماضي الموافق 17 أغسطس الجاري.

 

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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