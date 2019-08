«تعليم الوفاق» تبحث ملف آليات الإجراءات التنظيمية لاستلام وتوزيع الأسئلة

المتوسط:

ناقش وكيل وزارة التعليم لحكومة الوفاق الوطني، لشؤون الهيئات والمراكز آليات الإجراءات التنظيمية لاستلام وتوزيع الأسئلة في اجتماع اللجنة المركزية لجامعة طرابلس.

وقام بمناقشتها وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز الدكتور محمد أبوبكر في اجتماع جمعه برئيس اللجنة المركزية لجامعة طرابلس الدكتور نبيل النطاح ومراقبي التعليم بمنطقة طرابلس الكبري، يوم أمس السبت الماضي الموافق 17 أغسطس الجاري.

