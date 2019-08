تفاصيل اجتماع مدير أمن أجدابيا برؤساء الأقسام

المتوسط:

اجتمع بديوان المديرية مدير أمن أجدابيا العميد الصادق اللواطي، برؤساء الأقسام والمراكز، حيثُ قدم لهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبدوره شكر مدير الأمن جميع منتسبي مديرية أمن أجدابيا من ضباط وضباط صف وأفراد على ماقدموه من مجهودات لتأمين المدينة خلال فترة عيد الأضحى والالتزام بالخطة الأمنية التي وضعها مدير الأمن.

وأصدر العميد الصادق اللواطي تعليماته إلى رؤساء الأقسام والمراكز بشأن متابعة الخطة الأمنية ما بعد عيد الأضحى.

وشدد مدير الأمن على رؤساء الأقسام، على ضرورة إصدار التعليمات لمرؤسيهم بشأن الالتزام بضبط والربط وتنفيذ التعليمات الصادرة.

