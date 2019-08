رئيس «مركزي تاجوراء» يُطالب جميع الأفراد الحضور في مقر العمل الثلاثاء القادم

المتوسط:

أصدر رئيس الدعم المركزي- فرع تاجوراء وبالإشارة لكتاب معاون مدير الإدارة للشؤون الإدارية 13.3 / 8651 بتاريخ (4-8-2019)، تعليماته بشأن النموذج الوارد وإحالة بيانات العاملين وفق الجدول الوارد بالكتاب المرفق.

وعلى جميع الأعضاء التابعين للدعم المركزي – فرع تاجوراء ضرورة الحضور والتواجد والجمع العام في مقر العمل ودخولهم بالقيافة العسكرية التامة ، يوم الثلاثاء المقبلعلى تمام الساعة العاشرة صباحاً (10:00) وعلى الجميع التقيد والتنفيذ وسيتم اعتماد النماذج بالحضور الشخصي ومن يتغيب عن الموعد المحدد ستتخذ ضدهُ الإجراءات القانونية اللازمة.

