دعت وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق الوطني، عميد وأعضاء بلدية الشقيقة، حضور الاجتماع المزمع عقده بديوان وزارة الحكم المحلي، يوم الأربعاء الموافق 21/ 8/ 2019، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويأتي هذا الاجتماع الذي دعا إليه عبد الهادي علي شنبارو وكيل وزارة الحكم المحلي والمكلف بتسيير مهام الوزارة، لمناقشة سير العمل بالبلدية.

