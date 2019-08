تنظيم عمل القطاع الصحي في الجنوب على أجندة وزير «صحة المؤقتة»

المتوسط:

قام وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور، سعد عقوب، بتنظيم عمل القطاع الصحي بالجنوب الليبي.

ودعا وزير الصحة، إدارات الخدمات الصحية بالجنوب الليبي ومديري إدارات المستشفيات العامة والقروية ضرورة تقديم الدعم الفوري للمستشفيات بمحيط وادي عتبه وما جاورها بالأدوية والمستلزمات الطبية لستهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

وفي سياق ذي صلة، طالب عقوب، أجهزة الإسعاف والطوارئ ببلديات الجنوب بسرعة نقل الجرحى والمصابين إلى مركز سبها الطبي لتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم أو نقلهم إلى مراكز طبية متخصصة.

