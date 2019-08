استئناف العمل بمصنع أسمنت الاتحاد

المتوسط:

عاد العمل في مصنع أسمنت الاتحاد صباح اليوم، بقوة إنتاجية قدرها 150 سيارة يوميا، وسط توقع بارتفاع الإنتاج نحو مستويات الإنتاج السابقة عند 240 سيارة، كما يتوقع مراقبون انخفاض سعر كيس الأسمنت في السوق المحلي.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني علي العيساوي، افتتح في فبراير الماضي خط إنتاج إسمنت جديدا بمصنع الشركة الأهلية للإسمنت تُقدّر قوته الإنتاجية السنوية بمليون طن سنويا.

وكان المصنع توقف عن الإنتاج قبل أسبوعين بهدف تخفيف ساعات طرح الأحمال والتقليل من الاستهلاك العام للكهرباء في بلدية زليتن.

