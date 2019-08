المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنها تمكنت من مد كوابل خاصة بالضغط العالي بدائرة توزيع كهرباء الرحيبات.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى أن موظفي دائرة توزيع كهرباء الرحيبات يواصلون العمل لربط الكوابل من محطة الخلايا إلى الشبكة العامة.

