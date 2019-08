المتوسط:

قامت الأجهزة الأمنية في بلدية زليتن، وبالتنسيق مع المجلس البلدي، بالبدء في عملية تأمين محطات الوقود.

وتستهدف العملية، مكافحة تسريب الوقود إلى خارج البلدية وعدم تعبئة الوقود بكميات كبيرة واستغلال هذه الأزمة في زيادة معاناة المواطن.

ولفت الفريق إلى أن عملية التأمين ستستمر إلى حين انفراج الأزمة، حسب الصفحة الرسمية لبلدية زليتن.

