غرفة عمليات الكرامة: ما يحدث في مرزق تطهير عرقي مدعوم من الإخوان

وصف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ما قامت به العصابات التشادية من تهجير لأهالي مرزق وحرق منازلهم هو تطهير عرقي مدعوم من تنظيم الإخوان الإرهابي المتستر بحكومة الوفاق غير الشرعية.

وأضاف المركز في بيان له اليوم أن القوات المسلحة وكل شرفاء الوطن سيعيدون أهالي مرزق إلى مدينتهم، ويحققون سيادة واستقرار الوطن، وأنه سيتم القضاء على الإرهاب والعصابات الإجرامية وكل الخونة، بحسب البيان.

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