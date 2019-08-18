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غرفة عمليات الكرامة: ما يحدث في مرزق تطهير عرقي مدعوم من الإخوان

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وصف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ما قامت به العصابات التشادية من تهجير لأهالي مرزق وحرق منازلهم هو تطهير عرقي مدعوم من تنظيم الإخوان الإرهابي المتستر بحكومة الوفاق غير الشرعية.
وأضاف المركز في بيان له اليوم أن القوات المسلحة وكل شرفاء الوطن سيعيدون أهالي مرزق إلى مدينتهم، ويحققون سيادة واستقرار الوطن، وأنه سيتم القضاء على الإرهاب والعصابات الإجرامية وكل الخونة، بحسب البيان.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • الان العملية هي القاعدة الليبية العسكرية من الضروري التواجد هناك – والاخوان عبارة عن منظمة من الخونة تسرق الأموال لاجل نساءهم وأطفالهم – ويستخدمون الدين فقط لاجل المال هم والصهاينة القردة ذوات الشعر الأحمر . وشهد بذلك بعض من الحجاج الذين عادوا من بيت الله الحج هذه السنة .
    ولن يفلتوا بسياراتهم الفارهة ومحاولة اثارة الفوضى في الشوارع لتغطية على افعالهم . والدين براء منهم . ياكلون أموال اليتامى في بطونهم وبطون نساءهم ويقبلون الرشاوي ويشترون لهو الحديث – ويتعاطون الجهل كل يوم .
    حتى من وسيم يوسف والعريفي وغيرهم من نساء المكاتب وراء الإضاءة الحمرة والكعب العالي العاجزين والفاجرات وما يطبعون من منشورات ويعلقونهم في المساجد – ويضنون ان القصاص لن يقام عليهم لانهم فوق الشريعة . وان القصاص لن يطال أيديهم . فسلام سوف يعلمون .

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