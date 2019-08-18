غرفة عمليات الكرامة: ما يحدث في مرزق تطهير عرقي مدعوم من الإخوان

تعليق
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الان العملية هي القاعدة الليبية العسكرية من الضروري التواجد هناك – والاخوان عبارة عن منظمة من الخونة تسرق الأموال لاجل نساءهم وأطفالهم – ويستخدمون الدين فقط لاجل المال هم والصهاينة القردة ذوات الشعر الأحمر . وشهد بذلك بعض من الحجاج الذين عادوا من بيت الله الحج هذه السنة .
ولن يفلتوا بسياراتهم الفارهة ومحاولة اثارة الفوضى في الشوارع لتغطية على افعالهم . والدين براء منهم . ياكلون أموال اليتامى في بطونهم وبطون نساءهم ويقبلون الرشاوي ويشترون لهو الحديث – ويتعاطون الجهل كل يوم .
حتى من وسيم يوسف والعريفي وغيرهم من نساء المكاتب وراء الإضاءة الحمرة والكعب العالي العاجزين والفاجرات وما يطبعون من منشورات ويعلقونهم في المساجد – ويضنون ان القصاص لن يقام عليهم لانهم فوق الشريعة . وان القصاص لن يطال أيديهم . فسلام سوف يعلمون .
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