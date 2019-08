المتوسط:

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، سعد عقوب، تعليماته بضرورة إنشاء وتفعيل منظومة المخازن ومنظومة للأجهزة والمعدات الطبية بما يضمن الحصول علي قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة للمخازن وما في حكمها .

واكد علي ضرورة تفعيل المنظومة الماليه لكافة المستشفيات والمراكز الطبية والأجهزة التابعة للقطاع لتمكين الحصول علي بيانات المالية للمرتبات والمصروفات وربطها مع أقسام ومكاتب المعلومات والتوثيق بما يضمن توفير البيانات والإحصائيات وسرعة انسياب المعلومات ومساعدة متخذ القرار علي وضع المؤشرات الخاصة بإداء المؤسسات وتقييم عملها.

كما طالب وزير الصحة من كافة مدراء المرافق الصحية إعداد سجل للأصول الثابتة والمنقولة وتحديثه بشكل دوري مع ضرورة إعداد الاحتياجات الفعلية علي شكل مجدول بحسب الأولويات علي فترات زمنية منتظمة لستهيل سرعة تقديم الخدمه الطبية والعلاجية، مؤكدًا على ضرورة التعامل الجيد مع المرضي والمصابين، والعمل على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بعلاجهم في أسرع وقت، بجانب توفير سبل الراحة للمترددين على المراكز، والمرافق الصحية وتكون بحالة جهوزية كاملة لاستقبال المراجعين والمرضى والعمل على مدار الساعة لاستيعاب الضغط الكبير مع ضرورة زيادة الكادر الطبي لاختصار فترات الانتظار الطويلة.

كما وجه وزير الصحة علي ضرورة إعداد تقارير المتابعة في المشروعات التي تمت إحالتها إليكم مع تقدير نسب الإنجاز ومتابعة التنفيذ والتواصل المستمر مع الإدارة المختصة بديوان وزارة الصحة.

The post قريبًا.. تفعيل منظومة المخازن الطبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية