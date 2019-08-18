المرافق التعليمية ترصد الأضرار المادية بمدرسة الزهور جنوب طرابلس

قامت مصلحة المرافق التعليمية، بزيارة ميدانية لمدرسة (الزهور) الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، لرصد حجم الأضرار التي طالت المدرسة جراء القصف العشوائي الذي تعرضت له.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصلحة، أنه تم تشكيل لجنة فنية “بشكل عاجل” لوضع المقايسات التقديرية لمعالجة الأضرار وصيانتها وفق الامكانيات المتاحة فضلا عن تقدير مستوى الاحتياج الفعلي من التجهيزات المدرسية وإمكانية تهيئة الظروف الملائمة لعودتهما إلى الحقل التربوي قبل انطلاق العام الدراسي القادم 2019-2020 م.

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