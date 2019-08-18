حملة أمنية على المركبات المخالفة في بنغازي

شرعت مديرية أمن بنغازي بالتعاون مع عدة جهات أمنية، السبت، في حملتها لضبط الشارع العام والمركبات الآلية التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم، وفق بيان للمديرية.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي العقيد وليد البرعصي إن القسم جاهز لإتمام إجراءات المواطنين دون أي تأخير، مضيفا أن الحملة تؤكد التجانس والانسجام والقدرة العالية على التنسيق داخل أروقة الأجهزة الأمنية بالمدينة، منوها أن إزالة الزجاج المعتم يساعد على ضبط الأمن داخل خصوصا بعد الاختراقات الأمنية الأخيرة.

بدوره أكد رئيس الخطة المرورية بمدينة بنغازي المقدم عبد السلام السعيطي – أحد المكلفين بالحملة- أن الحملة تهدف لضبط السيارات التي تتجول من دون لوحات معدنية، إضافة إلى الزجاج المعتم، منوهًا إلى الاستمرار بهذه الحملة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة.

بدوره، أكد رئيس حملات ضبط السرعة بمرور بنغازي الرائد إبراهيم الفضلي ضبط حوالي 65 مركبة آلية مخالفة السبت، ونقلها إلى مقر الحجز بطريق النهر لعدم وجود لوحات معدنية، مشددا على عدم خروج أية مركبة إلا بعد استكمال الإجراءات الرسمية.

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