«المسماري» يكشف دور تركيا التخريبي داخل أراضي الدولة الليبية

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء، أحمد المسماري، إنَّ دولة تركيا شجعت على الفوضى في ليبيا، لأنَّ الميليشيات تهرب الأموال إلى بنوكها.

وأضاف المسماري، أنَّ اقتحام طرابلس سيكون سيرًا على الأقدام وبالسلم، وليس بقوة السلاح لأن قيادات الميليشيات تمكنت من الهروب إلى خارج البلاد ومدينة مصراتة .

وأشار المسماري، إلى أن استهداف مواقع عسكرية في مصراتة أمس، كان خيارا استراتيجيا، لأنه استهدف تدمير قاعدة تركية قيد الإنشاء في مصراتة.

