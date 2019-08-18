سلاح الجو يشن عدة طلعات قتالية ويصيب أهدافًا حيوية في غرب ليبيا

بنغازي-العنوان

شنت مقاتلات سلاح الجو اليوم الأحد خمس طلعات قتالية على مواقع تابعة للمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق في عدة مواقع بالغرب الليبي.

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية إن الطائرات القاذفة نفذت اليوم الأحد 5 طلعات قتالية في منطقتي الشليوني شمال غريان وغرب عين زارة.

من جانبها أصدرت غرفة العمليات الرئيسة بالقيادة العامة للقوات المسلحة في وقت مبكر اليوم الأحد بينًا أعلنت فيه تنفيذ سلاح الجو التابع ضربات ناجحة ودقيقة في مصراتة.

وقال البيان، إن الغارات استهدفت مخازن ومستودعات تستخدم لطائرات تركية مسيرة من طراز “بايرقدار TB2” في الكلية الجوية مصراتة، مؤكدًا أن هذا الاستهداف جاء لتشكيلها تهديد وخطورة على القوات المسلحة وعلى المدنيين.

وأضاف البيان، أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم يكن في نيتها استهداف مدينة مصراتة ومرافقها، إلا أن مساهمتها في المجهود الحربي ضد عمليات تحرير طرابلس من سيطرة المليشيات المسلحة، جعلها مضطرة اعتبارها هدفًا مشروعًا للسلاح الجوي.

وأكد البيان، إن استمرار استضافة مدينة مصراتة للدعم العسكري التركي يجعل منها هدفًا عسكريًا مشروعًا لقواتنا المسلحة، غير أن حيادها وعدم تدخلها ودعمها لمليشيات حكومة الوفاق، سوف يغير من نظرتنا لها ويجعلنا نتوقف عن مهاجمتها واستهدافها بسلاح الجو الليبي، إضافة إلى عدم التخطيط لمهاجمتها في المستقبل، بعد عمليات تحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية.

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