الجيش الوطني يواصل قصف مواقع بغرب ليبيا

أخبار ليبيا24-خاص

واصلت مقاتلات سلاح الجو اليوم الأحد قصف مواقع تابعة للمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي أن الطائرات القاذفة نفذت خمس طلعات قتالية في منطقتي الشليوني شمال غريان وغرب عين زارة.

وشن سلاح الجو يوم السبت ضربات جوية على الكلية الجوية مصراتة. وبدوره قال آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد المنفورن “إن القوات الجوية قامت مساء أمس السبت باستهداف أهداف منتقاة وكانت جميعها داخل الكلية الجوية مصراتة”.

وأضاف المنفور لـ”أخبار ليبيا24″ أن الأهداف تمثلت في 11 هدفًا من بينها المستودع الرئيس بالكلية الجوية (الهنقر الأخضر) ومستودع آخر ملاصق له وعدد ثلاث مستودعات بين ساحة سرب سعدون ومبنى التدحرج.

وأشار آمر غرفة القوات الجوية، إلى أن هذه المستودعات كانت معدة لاستعمال الطائرات التركية المسيرة، مؤكدًا أنه لم يضرب الرابع لأنه كان خاليًا.

وأوضح المنفور أن سلاح الجو استهدف أيضًا طائرة كانت متوقفة في ساحة وقوف الطائرات أمام سرب سعدون.

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