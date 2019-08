المتوسط:

أفاد مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بأنَّ القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المشير، خليفة أبوالقاسم حفتر، يقوم بالإشراف والمُتابعة بشكلٍ مُباشر على عمليات استهداف القوات الجوية لغُرف العمليات التركية.

وأشار مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، إلى أنَّ القوات المسلحة ستُحبط أي مشروع خاص بإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا.

