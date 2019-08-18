القائد العام: سنحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية داعمة للإرهاب في ليبيا

بنغازي-العنوان

أعلن مكتب الإعلام بالقيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد أن القائد العام المشير خليفة أبو القاسم حفتر، يشرف ويتابع بشكلٍ مُباشر استهداف القوات الجوية لغُرف العمليات التركية.

وأكد القائد العام، أن القوات المسلحة سيُحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا.

وشنت سلاح الجو اليوم الأحد مواقع تابعة للمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، حيث أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة أن الطائرات القاذفة نفذت خمس طلعات قتالية في منطقتي الشليوني شمال غريان وغرب عين زارة.

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