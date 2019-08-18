انطلاق امتحانات الثانوية بمناطق “تعليم الوفاق”

انطلقت صباح الأحد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في المناطق التابعة لحكومة الوفاق، بمشاركة 63,089 طالباً وطالبة منهم 51,286 بالقسم العلمي و11,803 بالقسم الأدبي.

وحضر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل صباح الأحد انطلاق الامتحانات بلجنة جامعة طرابلس، وشهد توزيع الأسئلة على الطلاب المشاركين.

وأكد رئيس اللجنة العليا للإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة محمد العتوق، للوزير تنفيذ الخطة التنفيذية التي وضعتها الوزارة لمتابعة الامتحانات.

وأوضح العتوق أن الجنة العليا للامتحانات شكلت 10 لجان نوعية للإشراف والمتابعة كي تسير الامتحانات وفق ما خطط له من قبل الوزارة منها لجان انتهى عملها قبيل الامتحانات وهناك لجان سيبدأ عملها الآن.

بدوره أكد عبد الجليل أن أي سؤال لم يتم دراسته في المنهج سيتم استثناؤه نهائيا من التصحيح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية