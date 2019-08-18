المشير حفتر: سنحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية

أكد قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر أن الجيش الوطني سيحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا.

وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة، اليوم الأحد، إن المشير حفتر يقوم بالإشراف والمتابعة بشكلٍ مُباشر لاستهداف القوات الجوية لغُرف العمليات التركية.

وشنت طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني، ليل السبت، 11 غارة جوية استهدفت مواقع في مدينة مصراتة من بينها الكلية الجوية.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن الغارات استهدفت الكلية الجوية في مصراتة لأنها تحولت إلى “قاعدة تركية” وباتت تشكل خطرا على الجيش الوطني وليبيا.

ولفت المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، الأحد، إلى أن الجيش رصد إنشاء 4 “دشم عسكرية” جديدة في الكلية الجوية بمصراتة تلائم الطائرات المسيرة التركية، لذلك تم استهداف القاعدة لتكون ضربة استباقية لضمان عدم استخدامها ضد الجيش.

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