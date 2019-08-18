الجيش الليبي: سنحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية لدعم الإرهاب

أكد القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية خليفة حفتر،أن الجيش الليبي سيحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم وتموّل الإرهاب داخل ليبيا .

وبين المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن حفتر يقوم بالإشراف والمتابعة بشكلٍ مُباشر على عمليات ستهداف القوات الجوية لغُرف العمليات التركية التي تحاول تسيير طائرات بدون طيار من عدة مناطق في المنطقة الغربية.

وكان سلاح الجو الليبي شن عدة غارات ليلة البارحة على الكلية الجوية مصراتة، وبينت مصادر عسكرية أنه تم استهداف مشروع إنشاء قاعدة تركية في مطار مصراتة.

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