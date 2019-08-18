ضبط رجل مُسن وبحوزته ألف قرص مخدر وخمرة ببوابة وادي السهل غرب طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء الدعم المركزي في طبرق قبل يومين من القبض على رجل مُسن وبحوزته ألف قرص مخدر من نوع “ترامادول” إضافة إلى 30 لتر من الخمور المحلية الصنع.

عقيد فتحي أمرايف، رئيس الدعم المركزي طبرق، قال لأخبار ليبيا 24، ” إن عناصر الدعم بالتمركز الأمني لبوابة وادي السهل غرب طبرق، ضبطوا رجلًا مسنًا (60 عامًا) ترافقه زوجته وبحوزته 1000 قرص من حبوب “الترامادول” الهندية الصنع وجالون به 30 لترًا من الخمور المحلية “قرابا”.

وأضاف أمرايف، ” أن المتهم أعترف بحوزته الحبوب والخمرة لغرض المتاجرة، وكان يحمل الكمية من طبرق باتجاه بنغازي للإتجار بها”.

وأكد أمرايف، أنه تم إتلاف المضبوطات خلال اليومين الماضيين وإحالة المتهم إلى جهات الاختصاص.

وأشار إلى أن بوابة وادي السهل غرب طبرق بـ 25 كيلو مترا من أهم التمركزات الأمنية كونها موجودة على وادي لايمكن الإفلات منه.

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