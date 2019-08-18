إنقاذ 37 مهاجر قبالة سواحل مدينة الخمس

أعلنت غرفة عمليات حرس السواحل الليبي، اليوم الأحد عن إنقاذ 37 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد (53) ميل شمال مدينة الخمس.

وبينت الغرفة أنه بناءً على بلاغ وارد حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غ ش أبحر الزورق (أوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ، وتمكن من إنقاذ من كانوا على متن القارب الذين ينتمون إلى 7 جنسيات عربية وأفريقية ، الذين تم تحويلهم إلى نقطة الخمس لحرس السواحل، وتم تقديم المساعد الإنسانية والطبية، في انتظار إحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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