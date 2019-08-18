معالي وزير الصحة يصدر جملة من التعليمات الهامة لتنظيم العمل بالقطاع الصحي الليبي

البيضاء 18 اغسطس 2019 (وال) – أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، جملة من التوجيهات والتعليمات الهامة لتنظيم عمل القطاع الصحي الليبي في ظل الأزمة الحالية ومجابهة كافة التحديات .

وأصدر معالي وزير الصحة تعليماته العاجلة إلى مديري المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الطبية ومديري إدارات الخدمات الصحية بالبلديات ومدير جهاز الإمداد الطبي وجهاز الإسعاف والطوارئ وذلك في إطار المصلحة العامة وتطبيقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل وحفاظا على المال العام .

وأهاب معاليه بضرورة تفعيل المنظومات الادارية والمالية والمتمثلة في تفعيل منظومة قسم العاملين وإدارج كافة البيانات الخاصة بالعاملين مع التشديد على سرعة تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني بنظام البصمة .

ووجه وزير الصحة في تعليماته على سرعة إنشاء وتفعيل منظومة المخازن ومنظومة للأجهزة والمعدات الطبية بما يضمن الحصول على قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة للمخازن وما في حكمها .

وأكد على ضرورة تفعيل المنظومة المالية لكافة المستشفيات والمراكز الطبية والاجهزة التابعة للقطاع لتمكين الحصول على بيانات المالية للمرتبات والمصروفات وربطها مع أقسام ومكاتب المعلومات والتوثيق بما يضمن توفير البيانات والإحصائيات وسرعة انسياب المعلومات ومساعدة متخذ القرار على وضع المؤشرات الخاصة بإداء المؤسسات وتقييم عملها .

وطالب وزير الصحة من كافة مدراء المرافق الصحية إعداد سجل للأصول الثابتة والمنقولة وتحديثه بشكل دوري مع ضرورة إعداد الاحتياجات الفعلية على شكل مجدول بحسب الأولويات على فترات زمنيه منتظمة لستهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، مؤكدًا على ضرورة التعامل الجيد مع المرضي والمصابين ، والعمل على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بعلاجهم في أسرع وقت، بجانب توفير سبل الراحة للمترددين على المراكز، والمرافق الصحية وتكون بحالة جهوزية كاملة لاستقبال المراجعين والمرضى والعمل على مدار الساعة لاستيعاب الضغط الكبير مع ضرورة زيادة الكادر الطبي لاختصار فترات الانتظار الطويلة…

كما شدد على ضرورة إعداد تقارير المتابعة في المشروعات التي تمت إحالتها إليكم مع تقدير نسب الإنجاز ومتابعة التنفيذ والتواصل المستمر مع الإدارة المختصة بديوان وزارة الصحة.

معاليه أكد على ضرورة اعداد خطط التطوير والتحديث ودراستها وتشجيع الكوادر الشابة في مجال التدريب والاهتمام بالعمل الجماعي المنظم بما يضمن تعزيز القدرات وتطوير عمل المؤسسات .

وشدد وزير الصحة على ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية وإعداد بشكل علمي وضمان سير العمل بالمرافق الصحية علي الوجه الصحيح .

وأشار إلى أهمية التحلي كافة مديري المرافق الصحية بالبلاد بالمسئولية الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

‎ولفت إلى أنّ هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة المؤقتة، في تنظيم العمل الاداري والفني بالقطاع الصحي الليبي ومتابعة انتظام سير العمل بالخدمات الصحية في كافة البلديات والمناطق وتذليل كافة المعوقات ومعالجتها، ومتابعة مجريات الأمور المتعلقة بمتطلبات المرحلة وفق استراتيجية وزارة الصحة لعام 2019 . (وال – البيضاء)

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