بعد انقطاع مياه النهر.. المدار تواصل حملتها لتوزيع مياه الشرب

تستمر شركة المدار الجديد للاتصالات للأسبوع الثاني على التوالي في توزيع عبوات مياه الشرب ضمن حملتها الخيرية بالعاصمة طرابلس تحت اسم (سقيا المدار).

الحساب الرسمي لشركة المدار الجديد أفاد أن هذه الحملة تأتي في إطار المسؤولية الإجتماعية للشركة في ظل ظروف إنقطاع المياه على مدينة طرابلس.

أوضحت شركة المدار اليوم الأحد ، ان الفريق المسؤول عن الحملة قام أمس السبت بتسليم 300 عبوة حجم 7 لتر إلى اللجنة المشرفة على مسجد (معاذ بن جبل) بمنطقة غوط الشعال ، بالإضافة إلى تسليم 167 عبوة حجم 15 لتر إلى العائلات النازحة بالمبيت الداخلي للبنات بمنطقة الفرناج.

كما أشارت المدار إلى ان الحملة في اسبوعها الأول استهدفت عدد 15 مسجد ، حيث قام الفريق بتسليم كمية كبيرة من عبوات حجم نصف لتر من الماء إلى لجان تلك المساجد لتتولى هي بدورها مهمة التوزيع على العائلات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا