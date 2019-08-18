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إدارة البحث الجنائي تُكلّف الديوري بحماية العقيلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بناء على تعليمات من وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف لوضع الخطط الأمنية بتأمين المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة وللمجاهرة بالأمن وتأمين الأهداف الحيوية، تم تكليف الإدارة العامة للبحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي بتعزيز الأمن في الطريق الساحلي للمنطقة الممتدة من مدينة أجدابيا إلى مدينة راس لانوف.

وتعتبر هذه الخطة الأمنية رقم 1 لسنة 2019، وتضمنت البنود التي وضعتها الإدارة العامة للبحث الجنائي وضع نقاط تمركز في كل من أجدابيا والبريقة وبشر والعقيلة وراس لانوف.

وفي إطار هذا القرار، قامت الإدارة العامة للبحث الجنائي بتكليف النقيب عبدالله الديوري مسؤولا عن الحماية بمنطقة العقيلة.

الجذير بالذكر أن منطقة العقيلة تعرضت في السابق إلى هجوم من قبل تنظيم داعش الإرهابي حيث قام بإضرام النيران في المركز الأمني وأحرق عددا من السيارات التابعة له، وقتل أحد عناصر مركز الشرطة بالهجوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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