أمن أجدابيا يقبض على الإرهابي “كابا”

ألقى جهاز الأمن الداخلي بمدينة أجدابيا القبض على الإرهابي الفار (عيسى الشاغري ) المكنى عيسى كابا، وذلك بعد رجوعه للمدينة وتخطيطه للقيام بعمليات إرهابية.

وذكرت مصادر أمنية أن كابا يحمل الفكر الجهادي منذ سنوات طويلة، والتحق بتنظيم أنصار الشريعة خلال العام 2012، في مدينة أجدابيا وأصبح ضمن الشرعيين لدى التنظيم.

وأكدت المصادر أن الإرهابي “كابا” أعلن البيعة لداعش أيضا خلال العام 2014 وأصبح من ضمن القيادات الأمنية والمسؤولين عن عمليات التجنيد والجلب لصالح التنظيم في سرت، وتمكن من الهروب من أجدابيا بعد سيطرة الجيش على المدينة في فبراير 2016.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية