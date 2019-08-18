إدارة النهر الصناعي تناشد أصحاب المشاريع الزراعية بهذه المناطق

أعلنت غرفة التحكم الرئيسة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة الاستمرار في أعمال تعبئة المسار الأوسط لتغذية مدن بن وليد، وترهونة، وسوق الخميس، والهيرة وصولا إلى جميع مدن الجبل.

وناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الأحد جميع المدن والمشاريع الزراعية التعاون مع موظفي المشروع لإبقاء الصمامات مغلقة لإتمام أعمال التعبئة بنجاح ومن ثم تزويد الجميع بالمياه حتى لا يتعذر استكمال الأعمال التشغيلية والتأخر في وصول المياه.

ووجهت ادارة الجهاز عبر مواقع التاصل الاجتماعي الثناء للمهندسين والفنيين والتقنيين بالفرق الفنية وغرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة على جهودهم وتفانيهم في عملهم من أجل الاستمرار في ضخ المياه ووصولها إلى كافة المدن.

وأشادت بمجهودات شركة الكهرباء على تعاونهم المتواصل من أجل تأمين التيار الكهربائي الي حقول المياه، إضافة إلى تعاون الحكماء والأعيان بالمنطقة الجنوبية لحل أزمة الكهرباء والوصول الي أتفاق بتزويد المدن والمناطق الجنوبية والوسطي بشكل عادل ومرضي للجميع.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا