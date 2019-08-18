حرس السواحل ينقذ 37 مهاجراً في الخمس

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانيء التابع لحكومة الوفاق عن إنقاذ 37 مهاجر غير قانوني على متن قارب مطاطي.

وجاءت العملية بعد بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة ليبحر الزورق”أوباري” التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ،أمس الأحد .

وتمكنت الدورية المرسلة من العثور على القارب المطاطي على بعد 53 ميل شمالي مدينة الخمس.

وذكر الجهاز في منشوره أن المهاجرين من 7 جنسيات عربية وأفريقية 29 من السودان وواحد من مالي و 2 من موريتانيا وواحد من كينيا وواحد من الصومال و 2 من اليمن وواحد من نيجيريا .

وأشار الجهاز إلى أنه توجه بالمهاجرين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل حيث نقطة الإنزال وهناك قُدِمت لهم المساعد الإنسانية والطبية، ولم يتم استلامهم من قبل جهاز مكافحة الهجرة بعد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية