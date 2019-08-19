 مناشدات مستشفى الجلاء ببنغازي تجاه التجاوزات

يتواصل في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي مسلسل الاعتداءات والتصرفات الهوجاء في التعامل مع مرافقه وموجوداته .

وذكرت الصفحة الرسمية للمستشفى أن آخر الاعتداءات قيام أحد المواطنين بإسعاف شقيقه من الباب الخلفي للمُستشفى في إتجاه قسم المُلاحظة الجديد وقام بعتل بابه ما أدى إلى تهشيم أقفاله.

وأشارت صفحة المستشفى أن قسم الملاحظة حديث الصيانة والتجديد ولم يمر على افتتاحه 24 ساعة .. كما تعرضت إحدى فنيات قسم الأشعة X-ray بعد ظهر يوم الجمعة الماضي إلى السب و الشتم عندما طلبت من بعض المواطنين الذين تكدسوا داخل الحجرة المخصصة لتصوير بالخروج والانتظار أمام القسم ، وقد أعاقوا حركتها أثناء تأدية عملها ، وقيام أحدهم بتكسير الزجاج بالقسم ، مما اضطر لإيقاف العمل بالقسم لساعات .

وطالبت إدارة المستشفى الجهات المختصة والمسؤولة بحماية العاملين بالمستشفى في مكان عملهم وحماية مرافق المستشفى منوهةً إلى أن مثل هذه الاعتداءات أعمال مستهجنة في ظل انعدام وجود الرادع أو المُحاسب ..ومثلما يطالب المواطن بتقديم الخدمات فعليه بدوره إحترام النظم والقوانين وعدم تجاوزها بالإضرار بالمستشفى أو العاملين به.

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