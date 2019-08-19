تكدس النفايات بالمكبات المرحلية في شوارع هون

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تعاني أحياء متفرقة في مدينة هون -وخاصةً حي سوزاي- من تكدس القمامة في المكبات المرحلية المتواجدة والمنتشرة في بجانب الطرقات العامة بشكل واضح وكبير.

وزاد من كارثية الحالة قيام بعض المواطنين بحرق القمامة في نقاط تكديسها المرحلي قبل وصول سيارات النظافة لحملها إلى المكبات الرئيسية المخصصة لذلك خارج المدينة .

تسبب حرق القمامة في إنتشار وتصاعد الأدخنة الضارة ذات الروائح الكريهة التي تتسلل إلى داخل المنازل والأسواق والمحال التجارية والدوائر العامة والمدارس ماينجم عنه إزعاج وضرر كبيرين .

حاولت الشركة العامة للنظافة التغلب على المصاعب والأسباب التي أدت إلى تكدس القمامة بهذا الشكل ومن تلك الأسباب تأخر صرف رواتب الموظفين وعمال النظافة بالإضافة الى عطلة عيد الأضحى والأعطال المستمرة في الآليات التي عفى عليها الزمن .

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