كلية التربية تراغن تستضيف امتحانات الشهادة الثانوية

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شهدت كلية التربية في مدينة تراغن انطلاق الامتحانات النهائية للشهادة الثانوية على مستوى بلدية تراغن تحت إدارة لجنة إمتحانات الشهادة الثانوية تراغن و مراقبة لجان الإشراف التي تم تشكيلها من أعضاء هيئة التدريس في الكلية وبمتابعة للعملية وللأسئلة من مكتب الخدمات التعليمية تراغن .

بلغ عدد المتقدمين للامتحان 150 طالب وطالبة في القسمين الأدبي والعلمي منهم 9 من الطلبة النازحين مقسمين على 4 قاعات من قاعات التدريس في الكلية .

انطلقت الامتحانات بشكل إيجابي وبتكاتف الجهود من الجميع لتوفير الأجواء المناسبة من أجل مناخ يضمن التركيز والخروج بأفضل نسب الإيجابات للممتحنين حسب ما أفاد به “فتحي سليمان”،عضو لجنة امتحانات الشهادة الثانوية تراغن.

وواجهت لجان المراقبة مع إنطلاق عملية الامتحانات مشكلة نقص ورق الإجابة للطلبة النازحين والتي تم حلها لاحقاً بجهود لجان المراقبة ومكتب الخدمات التعليمية والكلية المستضيفة.

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